فلسطين... عشرات المستوطنين يهاجمون بلدة بورين ويحرقون منزلين بالزجاجات الحارقة

هاجم عشرات المستوطنين مساء أمس الخميس منزلين فلسطينيين في بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية بالزجاجات الحارقة.

رام الله - سبوتنيك. وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق عقب تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين على القرية.

وأكد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" إن عددا من المستوطنين هاجموا بالزجاجات الحارقة منزلين في المنطقة الجنوبية من قرية بورين.

مستوطنون صهاينة في مستوطنة يتسهار

يضرمون النار في مزارع الفلسطينين في بلدة بورين امام انظار وإشراف جيش الاحتلال الصهيوني

تنظيم شارة ثمن اليهودي المتطرف

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لا تستعجلوا رعب الشمال قادم

ولن يبقي منكم احدا#الموت_لاسرائيل pic.twitter.com/JgHcJMgsOy — حيدر السيد الموسوي🚀 (@UFXk23gQ4jc6BMW) July 21, 2020

وأضاف: "تصدى أهالي بلدة بورين للمستوطنين الذين وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم لتندلع مواجهات أدت لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع".