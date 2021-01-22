الكويت: الوضع الصحي آمن ولا نية لفرض أي حظر

قالت مصادر حكومية كويتية، إن الوضع الصحي في البلاد آمن، مؤكدة أن الحكومة ليس لديها نية لفرض أي حظر.

وبحسب صحيفة "القبس"، أضافت المصادر أن "الحكومة لن تبحث الرجوع إلى المرحلة الثالثة".

وأكدت المصادر أن "الوضع الصحي لا يستدعي ذلك حالياً، كما أن الإجراءات في المطار لم تتغير حتى الآن".

وكشفت المصادر أن "مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل لبحث بعض الملفات، من أبرزها استعدادات السلامة وإجراءاتها التي سيقدمها الطيران المدني لمواجهة السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا".

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي قد قررت إلزام جميع الركاب القادمين إلى الكويت من جميع الدول بتقديم شهادة فحص pcr معتمدة، تثبت سلبية الإصابة بالفيروس صلاحيتها لا تزيد عن 72 ساعة، من تاريخ أخذ العينة وحتى وقت القبول على الرحلة من بلد المغادرة.

وفي وقت سابق، حذرت مصادر في الحكومة الكويتية المواطنين من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن وصول السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 20" مسألة وقت.