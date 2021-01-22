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    العزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا

    بعد إعلانها إعادة ترتيب المواعيد.. الصحة الكويتية: كميات اللقاح لدينا كافية

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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    أكدت مصادر في وزارة الصحة الكويتية أن كميات اللقاح الموجودة في البلاد كافية لكل الشرائح المستهدفة في هذه المرحلة.

    وبحسب جريدة القبس الكويتية فقد طمأنت مصادر صحية رفيعة، بأن الكميات المتوافرة من لقاح فايزر تعتبر كافية في الفترة الحالية، للشرائح المستهدفة في المرحلة الأولى من حملة التطعيم.

    صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    بعد تأخر "فايزر" في التوريد... الصحة الكويتية: نعيد ترتيب مواعيد تلقي اللقاح

    وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أكدت في بيان أصدرته، الخميس، إنه "نظراً إلى تأخر شركة فايزر المنتجة للقاح كورونا «فايزر-بيونتك» عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج، فإن الوزارة بصدد إعادة ترتيب المواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر عملية تقديم الطعوم دون توقف إلى أن نصل بإذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقديم الطعوم".

    وقد أكدت المصادر أن الأيام الـ10 المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل باتجاه اعتماد لقاح «استرازينيكا - أكسفورد» في البلاد، من خلال تسجيله وترخيصه لاستخدام الطوارئ، مؤكدة أن اعتماده في أغلب دول العالم سيخفف الضغط القائم على "فايزر"، ومن ثمَّ حصول كلِّ دولة على حصصها من شحنات اللقاحات بحسب الاتفاقات المبرمة مبدئياً.

    وكشفت المصادر أن وزارة الصحة الكويتية في انتظار وصول قرابة مليون جرعة من لقاح أكسفورد خلال فبراير على شحنتين، ستصل الأولى مطلع الشهر المقبل، على أن تصل الأخرى في وقت لاحق منه، بعدما بات اعتماده محليًّا مسألة وقت لا أكثر.

    وأوضحت أن "الصحة" في حال وصول دفعات أكثر من لقاحات كورونا، ستعتمد آلية للتطعيم عبر فتح مستوصفات في شمال البلاد وجنوبها ووسطها، لاستقبال الراغبين في التطعيم وتخفيف العبء الحالي عن مركز الكويت للتطعيم.

    وفي إطار التنسيق قالت المصادر إن وزارة الصحة تعمل مع وزارة التربية من اجل حصر أعداد المعلمين تمهيداً لتطعيمهم، شرط توافر الكمية الكافية للقاح، لافتة إلى أن التطعيم لن يكون إجبارياً لهم.

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    الكلمات الدلالية:
    مخزون اللقاح, لقاح, الكويت
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