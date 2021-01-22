بعد الهجوم على حماة السورية فجرا... هل تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الحادث؟

ألمح رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، الجنرال عاموس يادلين، إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم الأخير على مدينة حماة السورية، فجر اليوم الجمعة.

وأجرت القناة العبرية "السابعة"، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع الجنرال يادلين، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم على مدينة حماة السورية، ألمح من خلاله أن بلاده لن تتوقف عن مثل هذه الهجمات بعد دخول جو بايدن، البيت الأبيض، بدعوى أنه لن تكون هناك تحفظات أمريكية على الهجوم.

وادعى الجنرال احتياط، عاموس يادلين، رئيس مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن بلاده تشن حملة ضد القواعد الإيرانية في سوريا، وقد بدأت قبل دخول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البيت الأبيض، في وقت حصلت على دعم كامل منه بعد توليه الحكم، في يناير/كانون الثاني 2017، وبأن إسرائيل لا تنوي إيقاف مثل هذه الهجمات.

وعلى الرغم من عدم تصريح الجنرال عاموس يادلين، صراحة بأن بلاده وراء هجوم، فجر اليوم الجمعة، على مدينة حماة السورية، فإنه شدد على أن إسرائيل لن تتوقف عن الهجوم بسبب حكومة بايدن.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الجمعة، في ريفي دمشق الشمالي وطرطوس الجنوبي لصواريخ معادية أثناء محاولاتها استهداف مواقع عسكرية في ريف حماة.

ونفى المصدر العسكري لوكالة "سانا" السورية، أن يكون هنالك أي عدوان على ريف دمشق أو طرطوس، وأن أصوات الانفجارات التي سمعت في سماء محافظة طرطوس وريفها وريف دمشق الشمالي ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ الإسرائيلية التي حاولت استهدف مواقع في محيط محافظة حماة.

وأكد المصدر أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة حماة أسفر عن مقتل عائلة وإصابة أربعة أشخاص.