إسرائيل تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جهة لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إنه أسقط طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جهة لبنان.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن قواته أسقطت طائرة مسيرة اخترقت الحدود السيادية من لبنان، قبل قليل، بعد أن تم رصدها وتعقبها طيلة الحادث.

Our troops downed a drone that crossed from Lebanon into Israeli airspace earlier today. The drone was monitored by our troops throughout the incident.



We will continue to operate in order to prevent any attempt to violate Israeli sovereignty. pic.twitter.com/ZSJiJlDHEv — Israel Defense Forces (@IDF) January 22, 2021

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة بلاده. وهو ما أكدته وزارة الدفاع على حسابها الرسمي على "تويتر"، أيضا.

צה"ל הפיל רחפן שחצה מלבנון לתוך שטח ישראל • @OrHeller עם כל הפרטים >> https://t.co/8Gv2DJv7G0 pic.twitter.com/OrkZcMffM8 — חדשות 13 (@newsisrael13) January 22, 2021

ومن جانبها، أوضحت القناة العبرية الـ"13"، أن سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي أو المراقبة الجوية رصدت طائرة مسيرة دخالت الأجواء الإسرائيلية إلى داخل منطقة الجليل بمسافة حوالي 150 مترا، وهبطت في كيبوتس "حانيتا"، وأن تلك القوات تمكنت من إسقاطها. دون ذكر تفاصيل أخرى.