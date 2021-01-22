القوات العراقية تشن عملية "ثأر الشهداء" على خلفية تفجير بغداد

أعلنت القوات العراقية، اليوم الجمعة، عن شن عملية "ثأر الشهداء" لتطهير المناطق الواقعة في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

كتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، انطلقت فجر اليوم الجمعة عملية " ثأر الشهداء" التي تستهدف بقايا عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف رسول "حيث تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في مناطق "باب المعظم في بغداد وعامرية الفلوجة، ومحافظة كركوك".

بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi، أنطلقت فجر يوم الجمعة عملية " ثأر الشُهداء " والتي تستهدف بقايا عصابات #داعش الإرهابية حيث تمكن @iraqicts، من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في"باب المُعظم / #بغداد وعامرية الفلوجة، ومحافظة #كركوك. pic.twitter.com/lcQkcpmekp — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 22, 2021

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على خلفية تفجيرات بغداد.

​وكان انفجاران انتحاريان قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح أمس الخميس، واستهدفا سوقا شعبيا في ساحة الطيران بمنطقه الباب الشرقي التي غالبا ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وعقب التفجير، شهدت بغداد انتشارا أمنيا مكثفا وغلقا للطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.