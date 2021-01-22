هل يحصل العراقيون على لقاح كورونا؟... الصحة تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل حصول العراقيين على لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي أنها تتواصل مع الشركات المنتجة للقاح كورونا.

ونقل البيان عن مدير الصحة العامة العراقي، رياض الحلفي، قوله "الوزارة بدأت منذ أسابيع بالتواصل مع تلك الشركات المنتجة للقاح كورونا".

وأوضح الحلفي بقوله "هناك ضغط عالمي على اللقاحات من ناحية الطلب".

وأضاف بقوله "الشركات كانت تنتظر العراق لإقرار اللقاح، وتم إقراره مؤخرا في البلاد".

وأكد الحلفي بقوله "الصحة تتواصل الآن مع الشركات عن طريق منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح بأقرب وقت ممكن".

واستمر قائلا "من المؤمل دخول اللقاح إلى العراق في الربع الأول من العام الجاري، وذلك لكثرة الطلبات على اللقاح".

ولفت المسؤول العراقي قائلا "لقاح فايزر هو المعلن في الأسواق العالمية الآن، الذي حددت سعره منظمة اليونسيف في موقعها بـ 20 دولارا، والعراق تفاوض مع الشركة المنتجة وسيكون التعاقد بأقل من 20 دولارا".