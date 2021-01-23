بيان رسمي عراقي يؤكد: لا إصابات جراء الصواريخ التي سقطت على مطار بغداد

كشف بيان رسمي صادر عن خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم السبت عن إطلاق ثلاثة صواريخ ليلة أمس باتجاه مطار بغداد، مؤكدا أنه لا إصابات بشرية.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكدت خلية الإعلام الأمني أن "ثلاثة صواريخ اطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس".

وأوضحت أن "صاروخين قد سقطا خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أكدت في وقت سابق، "سماع دوّي انفجارات في محيط مطار بغداد، غربي العاصمة العراقية، مرجحة أن "تكون الانفجارات ناجمة عن سقوط أربعة صواريخ "كاتيوشا" على الأقل.

وقالت إن "منظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري التابعة للجيش الأمريكي تصدت لهجوم صاروخي استهدف المطار، حيث أظهر الفيديو ومضات من الضوء لعملية التصدي الذي لم يكشف على الفور إذا ما كان قد تسبب في سقوط خسائر".

وجاء الهجوم على مطار بغداد في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العراقية تنفيذ عمليات أمنية للقبض على عناصر وخلايا تنظيم "داعش" في الأراضي العراقية، الذي مازال قادرا على تنفيذ هجماته في أكثر من مكان، رغم الخسائر التي حلّت بالتنظيم الإرهابي قبل سنوات.

جدير بالذكر أن مطار بغداد يعد من الأهداف المتكررة لإطلاق الصواريخ، والهجمات الإرهابية، حيث كانت آخر مرة تعرض فيها لمثل هذا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حينما انفجر "جسم غريب" داخله بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع.