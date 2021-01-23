خلال 24 ساعة... روسيا ترصد 18 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن روسيا رصدت 18 انتهاكاً لنظام وقف إطلاق النار في سوريا، بينما رصد الجانب التركي 7 خروقات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيانها، إن "الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 18 خرقا (منها وفقا للجانب السوري - 14 خرقا)، في محافظات، إدلب (7) واللاذقية (2) وحماه (3) وحلب (6)، في حين رصد الجانب التركي 7 خروقات (وما يؤكده الجانب الروسي منها - صفر).

وأشار البيان إلى أن "مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين، لم ينفذ أي عمليات إنسانية خلال الــ24 ساعة الأخيرة".

وبتاريخ 5 مارس/آذار 2020، توصلت روسيا وتركيا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد محادثات في الكرملين، تقتضي بتسيير دوريات مشتركة على طول طريق "M4" في سوريا.

يذكر أنه في نهاية عام 2017، أعلنت الحكومة السورية الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا).

وتتواصل عمليات التطهير من المسلحين، في الوقت الذي أصبحت التسوية السياسية واستعادة سوريا وعودة اللاجئين في المقدمة.

وانعقد في نوفمبر الماضي، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في قصر المؤتمرات في دمشق، بمشاركة وزارة الدفاع الروسية بهدف وضع حد لمعاناة اللاجئين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.