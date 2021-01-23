توضيح من السلطات السعودية بشأن فيديو "وليمة الغزال" الذي أثار ضجة

تحركت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية للتحقيق في مقطع مصور أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم تداوله بعنوان "وليمة الغزال".

ويظهر أشخاص في الفيديو وهم يعلنون نيتهم إقامة وليمة غداء على غزال وضيحي.

واستدعت الجهات الأمنية الشخص الذي يظهر في الفيديو وأحالته للجهات المختصة، وتبين أن الأشخاص اشتروا الغزال من محمية خاصة، وأنه تربية مزارع، ولم يتم صيده كما اعتقد العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وكانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية كشفت العام الماضي عن رفعها لمشروع عقوبات الصيد الجائر يبلغ سقفه 30 مليون ريال سعودي.

ورصدت الهيئة في 2019 حدوث 500 مخالفة صيد جائر وتمت محاكمتهم.