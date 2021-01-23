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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    "حاسبوني على كده"... السيسي يعد المصريين بمفاجأة لم تحدث منذ 80 عاما

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الدولة "تستهدف إحلال وتجديد وتزويد شبكة الطرق والسكك الحديد الجديدة، من أجل خدمة المواطنين".

    وقال السيسي، خلال افتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، "أنه بنهاية العام الحالى لا توجد قطارات سكك حديد قديمة، مردفا "حاسبونا على كده"، موضحا أنه سيتم إحلال جميع القطارات العاملة بالسكة الحديد بنهاية العام الحالي

    وأضاف، أنه "كان قد اتفق مع وزير النقل، كامل الوزير، على عدم وجود أي قطار أو عربة أو جرار قديم على السكك الحديدية في شهر يونيو المقبل، إلا أن ظروف فيروس كورونا سوف تؤجل ذلك".

    ووجه السيسي كلمة إلى المواطنين، قائلا:

    "هو إحنا فاكرين إن 10 آلاف كيلو سكك حديد هو الأفضل؟"، مشيرا إلى "أنه لم تتم أي أعمال تطوير لشبكة السكة الحديد من 80 سنة ماضية".

    كما أكد الرئيس المصري، أن "القطار السريع المتوقع إنشاؤه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين"، قائلا: "أنا بعمل ده علشان أهلي في مصر.. اللي نسبة كبيرة منهم على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات في القطار، القطر الجديد هياخد من أكتوبر لأسوان في 4 ساعات فقط".

    وتابع: "مشروع قطاع السخنة – الإسكندرية – العلمين.. تقدمت إليه مناقصات بقيمة 19.5 مليار دولار ورقم آخر بـ10 مليار دولار لإنشاء خط بطول 450 كليو متر بس.. قلتهم مش هعمله بالرقم ده.. والرقم اللي قلناه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا حققه.. ووصلنا لإنشاء 2000 كيلو متر بتكلفة 350 مليار جنيه".

    ووقعت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنز" العالمية لتنفيذ منظومة شبكة قطار كهربائي سريع بطول نحو 1000 كم على مستوى البلاد، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه (نحو 23 مليار دولار).

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    الكلمات الدلالية:
    محطة قطار, قطار سريع, قطار, عبد الفتاح السيسي, مصر
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