رئيس وزراء مصر: نخطط لبناء 30 مدينة جديدة بـ700 مليار جنيه

أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، أن بلاده تخطط لإقامة 30 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه لاستيعاب 30 مليون نسمة.

وأكد مدبولي أن تلك الخطوة في إطار سعي الحكومة المصرية للقضاء على النمو العشوائي للمبانى ووضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانية.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن مدن الجيل الرابع تهدف لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطن، مشيرا إلى أن جميعها "مدن ذكية تتواكب مع المستقبل الذي نتطلع إليه"، بحسب قوله.

كما أكد أن المدن الجديدة يتم بناؤها وفق أعلى المعايير العلمية المدروسة. وصرح مدبولي أنه تم إعداد رؤية مصر 2030 ليكون هناك عدالة واندماج بين الريف والحضر، وأوضح أن جهود التعمير والتنمية تتوازى مع جهود الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وشدد رئيس الوزراء المصري أن جهود الحكومة المصرية مستمرة لتحسين جودة الحياة فى الريف والحضر، وتابع أنها تعمل على تنفيذ 21 ألف مشروع والانتهاء منها خلال 3 سنوات.