بسبب تصرفه... محمد بن راشد يشيد بأداء موظف في حكومة الإمارات

أشاد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، بأحد الموظفين الحكوميين، وتصرفه مع إحدى الوافدات.

وأعاد حاكم دبي نشر تغريدة للصحفية أنشلي ستيورات، التي روت ما فعله معها الموظف الذي يعمل في "مترو أبراج الإمارات"، وهو مبادرته بدفع ثمن بطاقة المترو الخاص بها بعد أن نفذت صلاحيتها لديها، ونسيانها لمحفظتها.

وأكدت ستيوارت أن الموظف رفض تماما أن تدفع له ثمن البطاقة في وقت لاحق، وشاركت صورته عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ووصفته بـ"بطل مطلق".

وعلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، على تصرف الموظف الحكومي قائلا: " نموذج للموظف الحكومي في الإمارات".

. نموذج للموظف الحكومي في الإمارات



A true example of a real civil servant .. https://t.co/y1G1gI1Kmu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 23, 2021

وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استعرض في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الجاري أرقاما غير مسبوقة بمناسبة ذكرى مرور 15 عاما على رئاسته حكومة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلن أن الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والـ 14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد.