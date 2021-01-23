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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    السيسي: ملتزمون بإنهاء بنية مشروع الـ100 ألف فدان في 30 يونيو

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلتزام حكومته بتنفيذ البنية الأساسية لمشروع الـ100 ألف فدان في 30 يونيو القادم.

    وبحسب موقع "مباشر مصر" قال السيسي، في مداخلة له خلال كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في افتتاح مشروعات تنموية اليوم السبت، إن هذا الجهد ليس باليسير، مضيفا: "نحن ملتزمون أمام المواطنين بتنفيذ بنية أساسية لمشروع الـ100 ألف فدان" مؤكدا أن ما يقصده هو الترع ومحطات الرفع والتسوية، بحيث تصل شبكة الري إلى المشروع.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في المنتدى الأفريقي الأوروبي في فيينا بالنمسا
    © Sputnik . Алексей Витвицкий
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    وأوضح الرئيس المصري أن العمل لن يقتصر على الجانب الحكومي قائلا: "سيكون هناك مستثمرون يعملون معنا بهذا المشروع، حيث سيقومون بالاستثمار في تلك الأراضي بواقع 5 أو 10 آلاف فدان، لكن ليس على حساب تفتيت هذه مساحة أراضي المشروع".

    وطالب السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من البنية الأساسية للمشروع في 30 يونيو.

    ووجه حديثه للحكومة قائلا: "الدولة تعمل في عدة مشروعات في وقت واحد، فلا نقوم بتأجيل مشروع على حساب آخر، فمثلا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مُكلفة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال عام ونصف، ومطالبة بتسليم هذه الوحدات في وقتها المقرر".

    وعن مشروع تطوير 1500 قرية أوضح الرئيس المصري إنه سيستوعب حجم عمالة كبيرا، موجها حديثه للشركات التي تريد العمل في تنفيذ مثل هذا المشروع: "إذا كنتم تريدون توريد معدات وعمال للمشروع فافعلوا.. فحجم العمل ضخم جدا".

    وتابع: "نحن نسابق الزمن لتنفيذ مثل هذا المشروع؛ لأنه سيوفر العديد من فرص العمل".. مشيرا إلى أنه في خلال عامين سيكون لدينا 3 ملايين فدان أخرى.

    وعن المياه المستخدمة في مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي أكد السيسي أن الدولة لا تجور على حقوق الغير المائية، فهي توفر مياهها بنفسها، قائلا: "نحن نعمل في مشروع تبطين الترع بمعدل 20 ألف كيلو متر لتقليل الفاقد من المياه من خلال توفير من 2 إلى 3 مليارات متر مياه، لو استخدمنا منها مليار متر مكعب بشكل مناسب سيتم تنفيذ محطات معالجة بطاقة 6 ملايين متر يوميا لزراعة ما يقرب من 400 ألف فدان، وذلك بهدف بناء مجتمعات جديدة.

    وأشار إلى وجود خطة لتنفيذ محطة معالجة بمنطقة الحمام أو بالساحل الشمالي بالقرب من الإسكندرية، بطاقة 6 ملايين متر يوميا وبتكلفة 20 مليار جنيه، وسيتم استخدام المياه من خلال المعالجة الثلاثية طبقا للمعايير العالمية للزراعة، لاستخدام تلك المياه في زراعة نحو 600 ألف فدان في هذه المنطقة خلال عامين.

    يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم مجموعة من المشروعات عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس عددًا آخرا من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

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    الكلمات الدلالية:
    مشروعات, مصر, السيسي
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