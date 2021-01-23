العراق... مقتل 7 إرهابيين في غارتين لطيران التحالف الدولي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقتل 7 إرهابيين في غارتين للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وذلك بعد يومين من تفجيرين انتحاريين بالعاصمة بغداد أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت الخلية: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين الأولى في سلسلة جبال قره جوغ (بمحافظة نينوى شمالي البلاد) والآخرى ضمن قاطع كركوك".

وأسفرت الغارتين عن مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير أربعة أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن جهاز مكافحة الإرهابي العراقي القبض على 3 عناصر "ضمن شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش"، في الأنبار وبغداد، وذلك في سياق عمليات ثأر الشهداء، التي أطلقتها القوات العراقية أمس الجمعة لتطهير المناطق الواقعة في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات من عناصر التنظيم الإرهابي.

وصباح الخميس شهد سوق شعبي وسط العاصمة العراقية هجومين انتحاريين بفارق زمني بسيط خلفا 32 قتيلا و110 جرحى حسب أحدث بيان لوزارة الصحة العراقية.