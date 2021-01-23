تونس... مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة وسط تعزيزات أمنية مكثفة... صور

انتظمت بعد ظهر اليوم السبت، مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، نفذها عدد من نشطاء المجتمع المدني بمشاركة عدد من الأحزاب اليسارية والمنظمات الوطنية والحقوقية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل وجمعية النساء الديمقراطيات.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تونس، بأن المشاركون في المسيرة رفعوا عدة شعارات على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، فضلا عن شعارات تطالب باستكمال مسار الثورة.

كما طالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وجوبهت المسيرة بانتشار أمني مكثف على طول شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المجاورة له التي أغلقتها وحدات الشرطة بالكامل.

ووفقا لمراسلتنا، قامت وحدات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وشهدت تونس على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.

وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى في محافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.