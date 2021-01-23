مسؤول أردني يزف بشرى سارة حول كورونا... فيديو

زف مسؤول بوزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم، بشرى سارة للمواطنين في المملكة تتعلق بموعد انحسار فيروس كورونا.

جاء ذلك في مداخلة تلفزيونية لعضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي مع تلفزيون المملكة (رسمي).

وقال حجاوي لدى تقييمه الوضع الوبائي الحالي في الأردن: "أرقامنا واضحة، في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الأخيرة، بدأت الامور تسير حول أقل من 1000 إصابة في اليوم، وصارت الوفيات نحو 10 حالات تسجل يوميا".

وأضاف أن نسبة الإصابات المؤكدة بين من تجرى لهم اختبارات الكشف عن كورونا تراجعت وصولا إلى 4%.

وتابع: "كل هذه المؤشرات تؤكد أننا في نهاية المنحنى الوبائي للموجة التي شاهدناها منذ 1 أيلول/سبتمبر الماضي".

وقال حجاوي: "تعبنا جدا خلال الأربعة شهور الماضية إلى أن وصلت الذروة، والآن أصبحنا في نهاية هذه الجائحة بإذن الله".

وشدد على أنه رغم بدء عملية التطعيم ضد كورونا في الثالث عشر من الشهر الجاري، فإن الجائحة لا زالت على المستوى العالمي تسجل إصابات ووفيات كثيرة وسريعة خاصة مع ظهور طفرات جديدة.

"الأردن في نهاية موجة #كورونا التي بدأت في أيلول الماضي، لكن عالميا ما زالت تضرب دولا عديدة" | عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي#الأردن_100 #حكاية_100_عام #هنا_المملكة pic.twitter.com/g66LYKJWs7 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 23, 2021

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت اليوم السبت تسجيل الصحة: 10 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا في المملكة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).