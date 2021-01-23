مركز المصالحة الروسي: إرهابيو "النصرة" ينفذون 18 هجوما في إدلب

قال نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك، إن مقاتلي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية) نفذوا 18 هجوما في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا.

وقال سيتنيك في إفادة صحفية اليوم السبت:

"في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سُجل 18 هجوماً من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية (بما في ذلك 14 هجوماً بحسب الجانب السوري) منها في محافظة حلب، و6 هجمات في محافظة إدلب، وسبع هجمات في محافظة اللاذقية، هجومان في محافظة حماة ".

وبحسب قوله، لم يتم تسجيل أي قصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف سيتنيك أن "الشرطة العسكرية الروسية واصلت تسيير دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب من العجمي على طريقين في اتجاه بوزجيكلي وقرقوزاك".

وكان اللواء فياتشيسلاف سيتنيك، أفاد منذ يومين بأن عناصر جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية) نفذوا 17 هجوما في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا.