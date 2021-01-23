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    مظاهرات وقطع للطرقات في عدد من مناطق لبنان

    "الجوع" يخرق الإغلاق العام في لبنان... صور وفيديو

    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
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    انطلق بعد الظهر، اليوم السبت، عدد من التحركات الشعبية، سجّلت في الشمال والجنوب وبيروت ضد قرار تمديد فترة الإغلاق العام واحتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة.

    وقطع عدد من المتظاهرين ظهر اليوم مسلكي أوتوستراد طرابلس – بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق وتكرر المشهد نفسه في منطقة المنكوبين حيث عمد محتجين إلى قطع مسلكي الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية والبداوي وصولا إلى الحدود السورية.

    وتجمع المحتجون بعد الظهر في ساحة عبد الحميد كرامي (لنور) وسط المدينة، لينطلقوا من بعدها في مسيرة جالت على عدد من منازل السياسيين والمناطق الشعبية، أطلقوا خلال المسيرة شعارات ضد الجوع والفقر والفاسدين، منددين بتمديد فترة الإغلاق العام دون تأمين مساعدات تكفيهم وعائلاتهم.

    مظاهرات وقطع للطرقات في عدد من مناطق لبنان
    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    مظاهرات وقطع للطرقات في عدد من مناطق لبنان

    أما في صيدا جنوب لبنان، فقد تجمع عددا من المحتجين عند ساحة تقاطع إيليا وتوجهوا من بعدها نحو سرايا صيدا الحكومي، رافضين تمديد فترة الإغلاق العام في حين أن "غالبية اللبنانيين يعيشون بمداخيل يومية مع انعدام أي مساعدات إغاثية أو مالية من قبل الدولة".

    مظاهرات وقطع للطرقات في عدد من مناطق لبنان
    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    مظاهرات وقطع للطرقات في عدد من مناطق لبنان

    الصرخة نفسها أطلقت أيضا في بيروت حيث تجمع المحتجين في ساحة الشهداء وانطلقوا من بعدها نحو طريق الصيفي حيث عمدوا على قطعه جزئيا.

    يذكر أن لبنان دخل في الإغلاق الشامل ومنع الخروج إلى الشوارع والطرقات، صباح الخميس 14 يناير / كانون الثاني، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي أعلن "حالة الطوارئ الصحية" بعد ارتفاع هستيري في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات, لبنان
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