أول أمريكي من أصل فلسطيني يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي.. فمن هو؟

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أمس الجمعة، أن الأمريكي من أصول فلسطينية ماهر البيطار، المستشار العام للديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، سينضم إلى مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن، كمدير أول لجهاز الإستخبارات.

ماهر البيطار في الصورة مع عائلته .. هو الرئيس التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأمريكي في إدارة بايدن. فلسطيني أمريكي وكان المستشار القانوني للديمقراطيين وأدار ملف عزل ترمب الأول في مجلس النواب بقيادة آدم شيف. سيكون تحت يد البيطار كل تسجيلات مكالمات الرؤساء الأمريكيين مع زعماء العالم pic.twitter.com/tnTvJMrAnI — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) January 22, 2021

وأكدت الصحيفة أن البيطار هو كبير المستشارين القانونيين لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الذي قاد الإدعاء في قضية مساءلة الرئيس الأسبق، دونالد ترامب، فيما شغل منصب المستشار العام للديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب منذ عام 2017، ولعب دورا رئيسا خلال أول محاكمة لعزل الرئيس ترامب.

وأضحت الصحيفة الأمريكية أن ماهر البيطار سيعود إلى مجلس الأمن القومي، الذي سبق وعمل فيه بصفته مديرا للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فضلا عن كونه قد سبق وعمل مسؤولا للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية.

⭕ ماهر البيطار من أصل فلسطيني عينته ادارة بايدن في مجلس الامن القومي الامريكي ، لن تشاهد فلسطينيا واحدا ينتقده أو يطالبه بإسترجاع حقوقهم أو يوجه له لوما بالعمل في ادارة أكبر دولة داعمة لإسرائيل في العالم ، بينما السنتهم البذيئة مسلطة على أهل الخليج والحجة التطبيع. pic.twitter.com/KoRk4Tf1li — Malbishri (@Malbishri3) January 23, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن ماهر البيطار مقرب من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، منذ أن عملا معا في وزارة الخارجية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن آدم شيف أن اختياره في مجلس الأمن القومي هو اختيار رائع لهذا المنصب، مؤكدا أن ماهر البيطار يتمتع بمواهب وخبرات استثنائية في مجال الإستخبارات ويتفهم التحديات التي يواجهها جهاز الإستخبارات بعد ولاية ترامب الرئاسية.