مقتل فلسطيني جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية

قتل صباح اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، مواطن فلسطيني، قرب طولكرم شمال الضفة الغربية، إثر استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي صوب مجموعة من العمال خلال محاولتهم العبور إلى الأراضي الإسرائيلية من ثغرة فرعون.

رام الله-سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "فؤاد سبتي جودة (48 عاما) عامل فلسطيني من بلدة عراق التاية شرقي نابلس، استشهد بعد استهداف جنود الاحتلال عددا من العمال بالغاز المسيل للدموع بالقرب من فتحه فرعون قرب طولكرم، الأمر الذي أدى لاستشهاده بنوبة قلبية نتيجة اختناقه".

وأضاف أن "العامل الفلسطيني لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول مركبة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى فيدنا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية".

يشار إلى أن جودة كان يعمل في مجال نقل الآثاث داخل الخط الأخضر، وحاول العبور من خلال ثغرة في الجدار الفاصل بيت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، إلا أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت نحوه قنابل غاز مسيلة للدموع ما أدى إلى مقتله متأثرا مختنقا.