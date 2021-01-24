بيان منسوب إلى فصيل جديد يتبنى قصف الرياض بطائرات مسيرة ويتوعد دبي

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانا باسم جماعة "ألوية الوعد الحق"، تتبنى فيه هجوماً بالطائرات المسيرة على العاصمة السعودية الرياض أمس السبت.

وقال البيان، الذي لم تتأكد "سبوتنيك" من صحته، إنه "بعد تمادي أعراق الخليج في جرائمهم بحق شعوب المنطقة ومواصلتهم دعم عصابات الإجرام الداعشي والجماعات التكفيرية التي أوغلت بدماء الأبرياء، هاهم أبناء الجزيرة العربية يوفون بوعدهم ويرسلون طائرات الرعب المسيرة إلى مملكة آل سعود ويدكون حصونهم في قصر اليمامة وأهداف أخرى في الرياض ويعلنون بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم ثأرا لدماء الشهداء"، وادعى البيان "بأن تكون الضربة القادم على ما وصفه بأوكار الشر في دبي".

مجموعة تطلق على نفسها الوية الوعد الحق ابناء الجزيرة العربية تتبنى الهجوم امس على الرياض بالطائرات المسيرة وتتوعد بالمزيد pic.twitter.com/7PF45BRv1T — حسين مرتضى (@HoseinMortada) January 24, 2021

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس السبت، عن "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض". وأوضحت قناة "العربية"، أن الصاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تجاه الرياض، قائلة "أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض".

من جانبها، نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ أية عملية هجومية ضد دول التحالف العربي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي تدمير "هدف جوي معاد" في سماء العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع:"تنبه القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفذ أية عملية هجومية ضد دول العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونؤكد أن من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار"، مشيرا إلى أن "القوات اليمنية تقوم بالإعلان عن أية عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز".