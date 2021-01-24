لتحسين ترتيبها عالميا… الكويت تصدر إحصائية لقضايا الفساد في 2020

كشفت إحصائية حديثة للهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة"، أنه تم إحالة 45 بلاغا عن شبهات اعتداء على المال العام وتلاعب إداري وقضايا أخرى خلال عام 2020، مشيرة إلى أن 20 بلاغا منها رهن التحقيقات.
ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى ما ذكرته الهيئة بأن "هذه البلاغات تم إحالتها إلى النيابة، بعد انتهاء التحقيقات فيها، والتأكد من شبهات فساد يجرمها قانون مكافحة الفساد".
وتقول الإحصائية، إن البلاغات المنظورة أمام النيابة العامة تأتي ضمن الملفات المحالة إليها، علاوة على مجموعة أخرى من الإجراءات التي جرى اتخاذها حول قضايا لا تقع ضمن الاختصاص، مشيرة إلى أنه تم إحالة بعضها إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق المتهمين فيها، بعد انتهاء التحقيق من خلال المتخصصين في الهيئة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وتقول الصحيفة إن الكويت تنتظر إعلان مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، الذي من المقرر إطلاقه، الخميس المقبل، من خلال منظمة الشفافية العالمية، مشيرة إلى أنها بذلت سلسلة طويلة من الإجراءات التي تعزز الشفافية ومكافحة الفساد.
ولفتت إلى أن تلك الإجراءات ربما يكون لها تأثير في تغيير مركز الكويت لتحقيق تقدم في المراتب، لأن الكويت كانت في المرتبة الـ 40 عام 2019.
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