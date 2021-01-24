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    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

    الصحة العراقية: لقاح كورونا سيتم توزيعه مركزيا

    © Sputnik . Pavel Lvov
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    قال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، إن استيراد وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا سيتمَّان بشكل مركزي من الوزارة.

    وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال البدر"سيتم استيراد وتوزيع اللقاحات مركزياً ومن خلال (كيماديا) التي تعنى بالاستيراد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية".

    الصحة العراقية، كورونا، بغداد، العراق مايو 2020
    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
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    وعن كيفية التوزيع وحساب نسب الدوائر أكد البدر أنه سيتم تبعا للكثافة السكانية، قائلا: "حصص الدوائر من أي مادة علاجية ستوزع مركزياً بحسب الكثافة السكانية" معللا: "لأن الحصص موجودة في وزارة الصحة بحسب البيانات الرسمية المعدة من وزارة التخطيط بما في ذلك حصص محافظات إقليم كردستان".

    وأشار البدر إلى أن بلاده أقرت ثلاثة لقاحات حتى الآن، مؤكدا: "يمكن أن تقر غيرها من اللقاحات أيضاً".

    وشدد على أن "الإقرار لا يعني بالضرورة الاستخدام" مؤكدا أنه "خطوة أولى لاستخدام أي مادة علاجية مهما كانت وأن المهم في الأمر هو أن تقر اللقاحات من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية، وهي جهة استشارية علمية وظيفتها تحديد صلاحية العلاج للاستخدام داخل البلاد وبحسب معايير وضوابط علمية وقانونية".

    وكشف متحدث وزارة الصحة أن وزارته "وقعت مع شركة لتوريد اللقاحات وأنه يمكن أن يكون هناك توريد من جهات أخرى أيضاً، لأن العراق جزء أساسي من التحالف الدولي للقاحات، وأن حصته جاهزة حين إقرار اللقاح من التحالف الدولي".

    يشار إلى أن البدر كان قد صرح في الـ10 من يناير/كانون الثاني الجاري بأن حصة العراق من لقاح شركة "فايزر" الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​ ستصل خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً أنه "في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20% أي 8 ملايين جرعة"، موضحاً أن "الاتفاق الأولي مع "فايزر" هو 1.5 مليون جرعة تسلم خلال الربع الأول من هذه السنة".

    وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي أكد، في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا.

    وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية، إن "المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق، وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد".

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