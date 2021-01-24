إشادة إسرائيلية بخطوة سعودية

أشادت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، بخطوة سعودية، بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أشادت فيها بخطوة سعودية تجاه جائحة كورونا.

العلم نورٌ ! كل الاحترام على هذه المساهمات التي تثري المجتمع البشري بالمعرفة وتطوير افضل السبل للتعاطي مع #وباء_كورونا وهذا شيئ آخر يجمعنا🇮🇱🇸🇦 https://t.co/ykpgqE0Z70 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 24, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

العلم نورٌ، كل الاحترام على هذه المساهمات التي تثري المجتمع البشري بالمعرفة وتطوير أفضل السبل للتعاطي مع وباء كورونا وهذا شئ آخر يجمعنا.

وجاءت إشادة الخارجية الإسرائيلية بالخطوة السعودية الممثلة في كيفية إدارتها لأزمة كورونا، حيث استشهدت بتغريدة سعودية تؤكد تبوء المملكة المركز الأول عربيا والـ 12 على دول مجموعة العشرين "G20"، والـ 14عالميا في الأبحاث المنشورة عن فيروس كورونا في قاعدة بيانات شبكة العلوم.