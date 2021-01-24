لبنان تلغي الحجز الفندقي الإلزامي للقادمين إليها... ورواد مواقع التواصل: التجربة كانت فاشلة

وبحسب موقع النشرة اللبناني فقد أصدرت المديرية العامة للطيران المدني قرارا برقم 2/6، يقضي بإلغاء الحجر الفندقي لجميع المسافرين القادمين إلى لبنان عبر المطار.

القرار الذي تم تعميمه على جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار بيروت الدولي يسري ابتداء من الـ27من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقد أكد القرار أيضا على أن إلغاء الحجز الفندقي سوف يستعاض عنه بالحجر المنزلي الذي ستراقبه البلديات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقد لقي القرار ترحيبا على نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن الأمور بهذا القرار عادت كما كانت سابقاً بعد فشل تلك التجربة.. حسب تعبيرهم.

وأوردت صفحة "الطريق من دمشق إلى بيروت يوم بيوم" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما قالت إنه القصة الكاملة لإلغاء الحجر الصحي بالفنادق من قبل إدارة مطار بيروت، مؤكدة أن التجربة كانت فاشلة من بدايتها وكانت نتائجها الاقتصادية كارثية.

وقالت: بعد كل هل الإجراءات استمر عدد الاصابات في منحى تصاعدي، مشيرة إلى أن شركات الطيران كان لها دور كبير بإلغاء القرار كورقة ضغط وخاصة أن حجم الحجوزات انخفض بنسبة تجاوزت 80%.

وأشارت إلى أن من تبعات القرار الأول كذلك أن "وكالات السياحة العالمية قامت بإخراج لبنان من جدول أعمالها الترويجي للموسم السياحي الربيعي والصيفي مما أرغم أصحاب وإدارة الفنادق على تدارك الموضوع سريعاً والضغط لإلغاء القرار.

وكان قرار الحجز الفندقي الإلزامي قد أثار ردود فعل واسعة وقت فرضه مع فترة الإغلاق الأولى في لبنان، لدرجة أن البعض وصفها بأنها "صفقة لمصلحة الفنادق".