حاكم دبي يعتمد تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، وذلك في أول اجتماع لمجلس الوزراء في عام 2021، والذي عقد بإمارة أبوظبي الخليجية.

وقال ابن راشد إن الإجراءات الجديدة تتمثل في تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توافرت هم الإمكانية المادية، بحسب تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتابع موضحا أن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".

واعتمدنا اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية .. دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من ٧٧ جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا.. pic.twitter.com/QyDDoXv3FV — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 24, 2021

كما اعتمد حاكم دبي في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء للعام الجديد "استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى بناء سوق سندات بالعملة المحلية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة".

واعتمدنا أيضا ضمن اجتماع مجلس الوزراء اليوم استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية .. الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية ..وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة .. pic.twitter.com/JQy5FInZGh — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 24, 2021

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد في الاجتماع عن "تشكيل مجلس الإمارات للسياحة بغرض التنسيق والتسويق ودعم مشاريع السياحة الوطنية"، مشيدا في هذا السياق بحملة "أجمل شتاء في العالم" التي "أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد"، بحسب قوله.

واعتمدنا أيضا في اجتماعنا سياسة الاقتصاد الدائري .. الهدف انتاج نظيف .. ونقل مستدام ..واستهلاك مستدام .. وادارة فعالة للنفايات .. بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة .. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية.. pic.twitter.com/qElHXY9WW8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 24, 2021

ونوه حاكم دبي أيضا عبر حسابه على "تويتر" أنه تم اعتماد خلال الاجتماع "سياسة الاقتصاد الدائري وتشكيل مجلس خاص بها، وذلك بغرض إنتاج نظيف ونقل واستهلاك مستدامين وإدارة فعالة للنفايات، ما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة".

دولة الإمارات تحتل المرتبة ١٨ عالمياً في مؤشرات قوتها الناعمة .. و١١ عالميا في التأثير ..وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية .. هدفنا تواصل أكثر مع الشعوب ونقل قصتنا للعالم بقوالب جديدة .. وتطوير منهجية حكومية جديدة مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر .. pic.twitter.com/4cSSNkCx3u — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 24, 2021

وأعلن أن دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالميا في مؤشرات قوتها الناعمة، والـ11 عالميا في التأثير، وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية.