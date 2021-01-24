أبو ظبي أكثر مدن العالم أمانا للعام الـ 5 على التوالي

احتلت إمارة أبو ظبي الإماراتية، المرتبة الأولى عالميا من حيث الأمن والأمان، وفقا لمؤشر عالمي يرصد الظروف المعيشية والوضع الأمني في أشهر المدن حول العالم.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب أبو ظبي الإعلامي، اليوم الأحد، وكتب: "إمارة أبوظبي أكثر مدن العالم أمانا للعام الخامس على التوالي، وفق موقع (نومبيو) المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة".

إمارة #أبوظبي أكثر مدن العالم أماناً للعام الخامس على التوالي، وفق موقع «نومبيو» المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة. واعتبر اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن الحفاظ على تصدر أبوظبي 431 مدينة في العالم يأتي نتيجة التطوير المستمر للاستراتيجية الأمنية الشاملة. pic.twitter.com/PG0AALM76Z — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) January 24, 2021

وتابعت التغريدة: "اعتبر اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبو ظبي، أن الحفاظ على تصدر أبوظبي 431 مدينة في العالم يأتي نتيجة التطوير المستمر للاستراتيجية الأمنية الشاملة".

ولفت موقع "الخليج" الإماراتي إلى أن دولة الإمارات ومدنها تواصل تحقيق مراتب متقدمة في عدد من التصنيفات العالمية التي يعدها موقع "نومبيو"، معتبرا أن هذا الموقع يضم قاعدة بيانات دولية ضخمة يتم التصنيف على أساسها.

ولفت الموقع إلى أن دولة الإمارات حلت في المركز الثالث بين أكثر الدول أمانا في العالم، مشيرا إلى أنها تفوقت على سويسرا وهونغ كونغ والدنمارك.