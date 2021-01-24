"إيران على جدول الأعمال"... قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل قريبا

وأشار الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، بأن ماكينزي سيزور إسرائيل يوم الخميس المقبل، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ دخول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، البيت الأبيض، وبعد دخول إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية بدلا من القيادة الأوروبية.

وذكر الموقع أن "الملف النووي الإيراني" سيكون على رأس جدول أعمال ماكينزي في إسرائيل، فضلا عن استكمال ملف التطبيع مع الدول العربية، والتعاون المستقبلي مع الدول العربية السنية، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المشتركة.

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن إسرائيل تمارس ضغوطا كبيرة على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، حيث تلوح بهجوم عسكري ضد إيران، في محاولة للتأثير على شكل اتفاق نووي جديد، بحيث يشمل قيودا على البرنامجين النووي والصاروخي، والحد من التأثير الإيراني في الشرق الأوسط.

وأفادت بأن إسرائيل تؤمن بأن بايدن يسعى إلى عودة سريعة إلى اتفاق نووي مع إيران، وبأن بلادهم ستحاول التأثير عليه حيال الملف النووي الإيراني، محذرة من أن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة.

وكانت قناة عبرية قد كشفت النقاب عن زيارة مرتقبة لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، يوسي كوهين، لواشنطن، بهدف لقاء الرئيس جو بايدن، للتنسيق بشأن الملف النووي الإيراني.

ونشرت القناة قائمة طلبات سيقدمها يوسي كوهين، رئيس الموساد، الذي سيطير إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، الشهر المقبل، للقاء بايدن بصحبة مسؤولين كبار في الاستخبارات والجيش الإسرائيليين، خلال لقائهم ببايدن والفريق الأمني الخاص به، بشأن إيران، في حال العودة إلى الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى (5+1).

وهي كالتالي:

1- تعهد إيران بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم.

2- التوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة.

3- وقف دعم إيران لـ"الجماعات الإرهابية"، مثل حزب الله اللبناني.

4-سحب الوجود العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن.

5-وقف العمليات "الإرهابية" ضد إسرائيليين في الخارج.

6-إرغام إيران على منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق تفتيش كل المنشآت خلال عمليات التفتيش النووية.