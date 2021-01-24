"إدارة بايدن ملتزمة بأمن إسرائيل"... البيت الأبيض يحدد موقفه من اتفاقيات التطبيع مع ودول عربية

حددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، موقفها من اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية هي الإمارات والسودان والمغرب والبحرين، وذلك خلال عمل الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن.

القاهرة - سبوتنيك. وكشف بيان للبيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان تلقى اتصالا هاتفيا أمس من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات، حيث أكد المسئول الأمريكي "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".

وأضاف أن "إدارة بايدن سوف تبني على اتفاقيات التطبيع الناجحة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".

وتابع البيان أن "الولايات المتحدة سوف تتناقش مع إسرائيل عن كثب حول كل مسائل الأمن الإقليمي".

وقعت البحرين ومعها الإمارات بواشنطن، في 15 أيلول/سبتمبر الفائت، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المجالات كافة، وتبعهما السودان والمغرب.