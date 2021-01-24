المغرب... إيقاف بث الدروس إلكترونيا

يوقف المغرب بث الدورس إلكترونيا لجميع مراحل الدراسة في جميع أنحاء البلاد، بدءا من الغد الاثنين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المغربية أن الدروس يتوقف بثها لجميع المراحل الدراسية من أجل بداية العام الدراسي الجديد، حسب موقع 24 المغربي.

وبذلك تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بالبلاد، لتستأنف الدراسة في شهر فبراير المقبل.

وفي بيان رسمي أعلن عن وقف جميع الدروس لجميع السنوات الدراسية، والتي كانت تبث من خلال قنوات، الأمازيغية والعيون والثقافية.

وتسببت جائحة كورونا وتفشي الفيروس حول العالم في تحول الدراسة إلى الطريقة الإلكترونية، وبدأ الطلاب منذ العام الدراسي الماضي في تلقي دروسهم عبر الانترنت.