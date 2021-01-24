بعد عامين على غرقها... انتشال 5 جثث لضحايا "عبارة الموصل"

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، انتشال 5 جثث لضحايا حادث غرق عبارة في الموصل شمالي البلاد.

وقال موقع "السومرية نيوز" نقلا عن مصدر لم يسمه "تم اليوم، العثور على خمس جثث لشهداء العبارة تحت جسور الخامس والرابع والأول".

وفي 21 مارس/2019 غرقت عبّارة سياحيّة في نهر دجلة بمدينة الموصل وكانت تنقل مجموعة من العائلات إلى جزيرة أم الربيعين في غابات المدينة، وقضى في الحادث غرقا ما يزيد عن 100 عراقيا من أصل أكثر من 200 كانوا على متن العبارة.

وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، إن 56 شخصاً ما زالوا مفقودين جراء الحادثة، فيما تم إنقاذ 33 شخصاً.