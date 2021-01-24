إسرائيل تعلن افتتاح سفارة في العاصمة الإماراتية أبوظبي

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد 4 أشهر على توقيع اتفاق سلام بين البلدين برعاية أمريكية.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته بحسابها على موقع تويتر.

وبذلك تصبح الإمارات أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة لإسرائيل.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية، التابع للخارجية "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن السفارة ستعمل على "تعزيز العلاقات بين الدولتين. هذه خطوة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات".

افتتحت رسمياً اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم باعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه الى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. ستعمل السفارة على تعزيز العلاقات بين الدولتين. هذه خطوة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/RMwC3pRrzd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 24, 2021

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "ستعمل السفارة في دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الكاملة بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها".

ونقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قوله: "أتمنى النجاح لإيتان نائيه ولكامل طاقم السفارة في خطواتهم الأولى التي يخطونها باسم دولة إسرائيل في أبو ظبي".

و"نائيه" أول سفير لإسرائيل في الإمارات، ودولة خليجية على الإطلاق، هو من مواليد إسرائيل عام 1963، وسبق أن عمل سفيرا لبلاده في أذربيجان وتركيا.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صادقت الحكومة الإماراتية، على إنشاء سفارة في تل أبيب.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولاحقا وقعت إسرائيل على اتفاقات لتطبيع العلاقات مع البحرين والسودان وأخيرا مع المغرب.