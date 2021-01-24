وزيرة الصحة المصرية تكشف عن خطة لتوفير 100 مليون جرعة لقاح

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأحد، إن بلادها تسعى لتوفير لقاحات كورونا تدريجيا لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الوزيرة خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة المصرية تعاقدات مع العديد من الشركات الدولية ومع تحالف "غافي" الدولي للقاحات والأمصال.

وذكرت أن هذه التعاقدات تهدف لتأمين 100 مليون جرعة من اللقاح للمواطنين والمقيمين في البلاد.

وأشارت إلى أن مصر بها 101 مليون مواطن و7 ملايين مقيم، موضحة أنه سيتم تطعيم المقيمين أيضا.

وبينت هالة زايد أن الوزارة تسعى لتطعيم 20 بالمئة من المواطنين باللقاحات التي سترد من تحالف "غافي" فقط.

وأشارت إلى أن الحكومة تعاقدت مع شركة أسترازنكا وشركات دولية أخرى لتأمين احتياجات الدولة من اللقاح.

وأطلقت الوزارة اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي بدأت بتطعيم الأطقم الطبية.

وقالت وزيرة الصحة إن الأطقم الطبية في المستشفيات لها الأولوية في التطعيم، وذلك لضمان حماية خط الدفاع الأول.

وذكرت أنه في المرحلة التالية سيتم تطعيم باقي الأطقم الطبية في النظام الصحي، يليهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.