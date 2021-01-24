سوريا.. مقتل 3 عسكريين وإصابة 10 آخرين في اعتداء من قبل مجموعات إرهابية

قُتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 10 آخرون بجروح في اعتداء على الحافلة التي كانت تقلهم على طريق دير الزور - تدمر في منطقة المالحة - الشولا وسط سوريا.

دمشق- سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان اليوم الأحد أنه "حوالي الساعة 13:40 من ظهر اليوم تعرضت حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور - تدمر في منطقة المالحة - الشولا، لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح عشرة آخرين".

واستهدفت عناصر داعش نهاية الشهر الماضي، حافلة ركاب على الطريق الدولي الواصل بين مدينتي تدمر ودير الزور، وسط وشرقي البلاد، أسفر عن مقتل 28 شخصا بينهم 8 مدنيين و20 جنديا في الجيش العربي السوري، وإصابة 9 آخرين بجروح".

وأرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية من المواقع القريبة إلى المنطقة التي شهدت الهجوم، وخاضت وحداته اشتباكا مع مجموعة مسلحة تزامنا مع ضربات جوية للطيران الحربي السوري الروسي المشترك.

وبيّن أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير 3 عربات للمسلحين، كما سجل مقتل وإصابة أكثر من 40 مسلحا من المهاجمين.

وتتعرض حافلات نقل الجنود السوريين إلى هجمات متكررة تشنها مجموعات مسلحة تنطلق من منطقة التنف، التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية.