"أنصار الله": التحالف نفذ 15 غارة جوية على صعدة ومأرب والحديدة

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأن التحالف العربي نفذ، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات صعدة ومأرِب والحديدة في اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" أن طيران التحالف شن 7 غارات على محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، توزعت بـ 5 غارات على مديرية كِتَاف شرقي صعدة، وغارة على مديرية شَدَا غربي صعدة، وأخرى طالت منطقة مجازة الغربية التابعة إدارياً لمديرية بَاقِم شمالي المحافظة الحدودية مع السعودية.

وأشار إلى تنفيذ التحالف 4 غارات جوية على محافظة مأرِب شمال شرقي اليمن، ثلاث غارات منها على مديرية صِرواح غربي المحافظة الغنية بالنفط، فيما استهدفت غارة مديرية مَدغِل شمال غربي مأرِب.

في السياق، اتهمت "أنصار الله" التحالف العربي بخرق اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية والجماعة خلال جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم أواخر عام 2018، عبر "تنفيذ 4 غارات بطيران استطلاعي على منطقتي الفَازة والجَاح (جنوبي الحديدة)، وتحليق 67 طائرة استطلاعية في أجواء مناطق الفَازة والدُريهِمي والجَاح والجَبلية".

وأوضحت أن الغارات الجوية وتحليق الطائرات الاستطلاعية في الحديدة، ضمن 158 خرقاً للهدنة الأممية المعلنة في الحديدة، بينها 29 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 375 قذيفة و116 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة، مشيرةً إلى إحباط محاولتي تسلل في مديريتي حَيْس والتُحَيتا جنوبي الحديدة.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا يقوم بعمليات عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، دعماً للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.