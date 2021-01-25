من دون "شيشة"... المقاهي والمطاعم تعود في تونس بنسبة تشغيل 30%

تبدأ المقاهي والمطاعم التونسية، اليوم الاثنين، نشاطها بنسبة 30% من طاقتها الاستيعابية.

وبحسب موقع "نسمة" التونسي، سوف تستأنف المطاعم والمقاهي في تونس نشاطها بدءا من اليوم الاثنين باستعمال الكراسي والطاولات وذلك بنسبة 30% من طاقة الاستعاب مع تواصل منع النرجيلة (الشيشة) والتدخين.

وقد أكدت نصاف بنت علية المتحدثة باسم وزارة الصحة ضرورة احترام البروتوكولات الصحية، مشددة على أن كلّ من يخالف القانون سيتعرّض لغلق محله على الفور.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية كانت قد فرضت حجرا صحيا بدء من يوم الخميس 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 17 من الشهر نفسه، ثم اعقبته بحجر موجه لمنع التظاهرات والتجمعات حتى يوم امس الـ24 من يناير/ كانون الثاني.

وبحسب تصريحات لها أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، اليوم السبت، إن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس ويتواصل إلى يوم الأحد 17 يناير/ كانون الثاني الجاري سيتبعه إقرار حجر صحي موجه بداية من يوم الاثنين المقبل حتى يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأكدت أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل، مشيرة إلى تقديم توصيات بناء على هذا التقييم، تهدف إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية.