أول مركبة محلية الصنع... فلسطيني يبدع سيارة كلاسيكية ويستعد لتسجيلها رسميا... صور

منذ الطفولة راود الشاب رياض العملة من محافظة نابلس حلم صنع سيارة خاصة به وبمواصفات قديمة، ليجد الفرصة خلال القيود المفروضة على الحركة للحد من انتشار فيروس كورونا، لتجسيد حلمه بصنع واقتناء سيارة كلاسيكية.
عمل العملة لسنوات في بيع قطع الغيار، مما مكنه من تطوير قدرته على معرفة ما يحتاجه لصنع السيارة، وقد عمل على مدار أربعة أشهر على رسم شكل السيارة وتطويع الحديد لصناعة هيكل مركبته في ورشته المتواضعة أسفل منزله، حيث صنع في البداية الهيكل المعدني الخارجي، ثم قام بتجميع الهياكل الميكانيكية الداخلية من قطع الغيار المتوفرة لديه.
الفلسطيني رياض العملة يصنع سيارة كلاسيكية ليحقق حلم الطفولة، محافظة نابلس، فلسطين 24 يناير 2021
قبل عدة سنوات استطاع العملة، صناعة سيارة دفع رباعي بأدوات بسيطة، وأطلق عليها أسم (آدم) تيمنا بنجله البكر، وهذه السيارة أطلق عليها اسم (نوح) على اسم ابنه الأصغر، وعن أوصاف مركبته يقول العملة إنها مثل هذه المركبات الكلاسيكية القديمة تتسع لراكبين فقط، وتمتاز بطول مقدمتها، ووجود المصابيح خارج جسمها، وقد تلقى عروضا لبيعها، غير أنه رفض ذلك.
الفلسطيني رياض العملة يصنع سيارة كلاسيكية ليحقق حلم الطفولة، محافظة نابلس، فلسطين 24 يناير 2021
المركبة التي صنعها العملة تحاكي المركبات الكلاسيكية التي صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي، وحين يسير بها يشعر كأنه في الزمن الجميل، وقد نالت إعجاب كل من شاهدها مما دفع غالبيتهم إلى طلب التقاط صورة بجانبها، ويقول العملة: "لقد استقطعت أن استثمر هذا الإعجاب لدى الناس في استخدامها في المناسبات وتصوير الأفراح".
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