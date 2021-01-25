الخارجية الروسية: استئناف الرحلات مع قطر يشمل السياح أيضا

صرح بذلك، اليوم، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، حيث قال: إن استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وقطر سيشمل أيضا السياح.

وأضاف في إجابته على أسئلة الصحفيين في هذا المجال، "أعتقد نعم بالطبع.. هذا مجال مهم للغاية، علاقاتنا الثنائية ومشاريعنا المختلفة، ومجالات شراكتنا، ناهيك عن التحضير لكأس العالم التي ستقام العام المقبل، هناك الكثير من الأشياء في إطار اتصالاتنا الثنائية وروابطنا المتينة".

وتابع، "إضافة إلى ذلك، تعد قطر وسيلة عبور مهمة وملائمة للرحلات المتجهة إلى الشرق وآسيا وأفريقيا".

وفي وقت سابق من الآن، تقرر استئناف الرحلات الدولية على أساس متبادل اعتبارًا من 27 يناير 2021 بين روسيا والدول التالية: فيتنام، الهند، فنلندا، وقطر.

الجدير ذكره أن خط (موسكو – الدوحة) سيكون ثلاث مرات في الأسبوع.