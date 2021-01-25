جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة في السعودية ويسبب أزمة لمتجر إلكتروني أجنبي

أثار جاكيت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأخير في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

تصدر اسم العلامة التجارية البريطانية "فرانك ناماي"، قائمة الأسماء الأكثر بحثاً في السعودية على محرك البحث "غوغل"، وذلك بعد ظهور الأمير محمد بن سلمان في اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات، وهو مرتديا جاكيت دون أكمام من هذه العلامة التجارية، ونشط هاشتاغ بعنوان "#جاكيت محمد بن سلمان".

وبحث المغردون عن تفاصيل السترة وسعرها وطرق شرائها، ونتيجة التهافت على شرائها من المتجر الالكتروني، تسبب ذلك بعطل للموقع وتوقفه بسبب كثرة الطلب فنفدت من المتجر، وفي حين أبرز نشطاء سعر الجاكيت، ذهب البعض الآخر لإبراز النقش المرسوم على الشال وتشبيهه بالنقش القطري وآخرون بالنقش اليمني.

أمير الشباب وحبيبهم.. سمو الأمير محمد بن سلمان بـ «الشال» القطري 🇶🇦🤝🇸🇦#خليجنا_واحد pic.twitter.com/K4FbIbuqeL — محمد العراده (@malaradah) January 24, 2021

الجاكيت، هي من مجموعة خريف وشتاء 2020-2021، يبلغ سعرها حوالي 25 ألف ريال سعودي، أي حوالي خسمة آلاف دولار أمريكي.

جاكيت الأمير محمد بن سلمان

من franck namani



سولد آوت من الموقع والموقع معلق 😂 #جاكيت_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/W2OoruBkUr — Reef 🇸🇦 (@305___reef) January 25, 2021

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدّر فيها جاكيت ولي العهد السعودي الترند، فقد حصل الأمر نفسه منذ أكثر من عام مع الجاكيت التي ارتداها في افتتاحية بطولة "فورمولا إي" للسيارات الكهربائية في الدرعية.