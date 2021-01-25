العراق... الاستخبارات العسكرية تعثر على عدد من العبوات الناسفة في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، الاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة في الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان، أنه "تاكيدا لجهودها المتضمنة البحث والتفتيش عن مخابىء أسلحة وعتاد "داعش" الإرهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من الاستيلاء على 10 عبوة ناسفة على شكل صفيحة بمنطقة الشهابي الأولى بقضاء الكرمة بالأنبار"، وفق موقع "السومرية" المحلي.

وأضاف البيان أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير تحت السيطرة".

هذا وكان تفجيران انتحاريان قد وقعا صباح الخميس الماضي، وسط العاصمة بغداد، واستهدفا سوقا شعبيا في ساحة الطيران بمنطقه الباب الشرقي التي غالبا ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقال وقتها الناطق باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن "إرهابيين انتحاريين فجرا أنفسهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس"، موضحا أن الهجوم "أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، صباح يوم الخميس، وراح ضحيته 32 قتيلا و110 جرحى، حسب بيانات لوزارة الصحة العراقية.