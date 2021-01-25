الكويت... إجراءات صارمة بشأن مكافأة العاملين في مواجهة كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، فرضها إجراءات صارمة بشأن المكافأة المخصصة للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد ديوان الخدمة المدنية في بيان رسمي له أنه سيتم إحالة أي شبهات تلاعب في كشوفات مكافأة الصفوف الأمامية إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة".

وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي بتوجيهات من مجلس الوزراء الكويتي، حفاظا على الأموال العامة وضمان وصول المكافآت إلى المستحقين.

إلحاقاً لبيانه السابق ..

تصريح #ديوان_الخدمة_المدنية

بشأن مكافأة الصفوف الأمامية pic.twitter.com/XzOc8LHsC1 — ديوان الخدمة المدنية (@Csc_Kw) January 25, 2021

ولفت ديوان الخدمة المدنية إلى وجود بعض الملاحظات الجوهرية في كشوفات سابقة خاصة بمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية، والتي تم إرسالها إليه دون اعتمادها من المسؤول المباشر أو وكلاء القطاعات المعنيين، وتم إعادتها إلى تلك الجهات لمزيد من التدقيق واعتمادها بشكل رسمي.

تصريح #ديوان_الخدمة_المدنية

بشأن مكافأة الصفوف الأمامية pic.twitter.com/tUpcPCo51f — ديوان الخدمة المدنية (@Csc_Kw) January 21, 2021

كما أحاط في بيان له، اليوم الاثنين، أن خاطب 21 جهة حكومية و4 قطاعات عسكرية لاستكمال الكشوف الخاصة بالمكافآة، ونوه أن تلك الجهات ملزمة بالرد خلال أسبوعين من تاريخ المخاطبة وتزويده بكشوفات المستحقين وفق الفئات المحددة.

وكانت مصادر في وزارة الصحة الكويتية قالت، يوم الخميس الموافق 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن موعد صرف مكافآت العاملين في مواجهة كورونا لم يحدد بعد.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد كشفت مصادر أن سبب عدم تحديد الموعد هو أن بعض الجهات الحكومية لم تسلم قوائم الموظفين المستحقين ضمن الشرائح المحددة للمكافآت إلى الآن.

يشار إلى أن عددا من النواب الكويتيين، حسب "الجريدة" الكويتية، كانوا قد طالبوا منذ أسبوعهم البرلماني الثاني في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بصرف المكافآت المتأخرة للصفوف الأمامية العاملة في مواجهة كورونا.

جدير بالذكر أن قرارا كان قد صدر في يونيو/حزيران الماضي، عن مجلس الوزراء يقضي بمنح مكافآت مالية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إلا إن هذه المكافآت لم يتم صرفها حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم،⁩ عن تأكيد إصابة 492 حالة جديدة، وتسجيل 513 حالة شفاء، 2 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات 161.777 حالة.