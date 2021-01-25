بيان من قناة السويس بشأن "تصادم سفينتين في مجراها الملاحي"

أصدرت قناة السويس المصرية بيانا، اليوم الاثنين، للرد على ما أثير بشأن تصادم سفينتين في المجرى الملاحي للقناة.

ونفى رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، صحة ما يتم تداوله عن وقوع حوادث تصادم أو جنوح بالمجرى الملاحي للقناة في الآونة الأخيرة، مؤكدا انتظام حركة الملاحة بها، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وتابع ربيع موضحا أن الفيديو المتداول لواقعة اصطدام إحدى سفن الحاويات بسفينة صب بالمجرى الملاحي للقناة قديم، ويعود تاريخه إلى عام 2018.

وعن الحادث الذي وقع قبل 3 سنوات، أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن إحدى سفن الصب العابرة للقناة اضطرت للتوقف المفاجئ بالمجرى الملاحي نتيجة عطل فني طارئ، ما عرضها لاحتكاك مباشر مع سفينة الحاويات خلال عبورها للقناة.

ولفت إلى أن "الفيديو المتداول حاليا يرصد كيفية إدارة المواقف الطارئة بالمجرى الملاحي للقناة، وبرهن على كفاءة السادة المرشدين في التعامل مع المواقف المختلفة، والدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في تحقيق التنسيق المطلوب والسيطرة على الحادث وتجنب وقوع أية خسائر مادية أو بشرية".

وطالبت هيئة قناة السويس المواطنين في ختام بيانها بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة والمعلومات المضللة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال موقعها الرسمي.