نائبة مصرية تقترح تغليظ عقوبة ضرب الزوجة لـ "5 سنوات سجن"

كشفت نائبة في مجلس النواب المصري عن اعتزامها تقديم مقترح لإدخال تعديلات جديدة على عقوبة ضرب الزوجات.

وقالت النائبة أمل سلامة إن التعديلات تقضي بتغليظ عقوبة الزوج الذين يعتدي بالضرب على زوجته، وذلك بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، مع زيادة الغرامة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأوضحت سلامة أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون، التزاما باللائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع 10 نواب على أي مشروع قانون وذلك تمهيدا لتقديمه إلى المجلس خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من النواب والنائبات أعربوا عن حماسهم الكبير من أجل التوقيع على تعديلات القانون.

وبينت النائبة المصرية أنها اعتمدت في التعديلات، على المادة 11 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل "تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".

واعتبرت أن هذه التعديلات في القانون ستؤدي في حال تمت الموافقة عليها إلى الحفاظ على الأسرة، وتقدير الرجل لدور زوجته في المنزل، وتراجع العنف الأسري، وتمكن المرأة أيضا لتحقيق المزيد من العطاء لأبنائها والمجتمع.