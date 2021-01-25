تسجيل
15:55 GMT25 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المرأة في السعودية

    نظام "الأحوال الشخصية" الجديد في السعودية... ما أهم المكاسب التي يحملها للمرأة؟

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103960/69/1039606922_0:368:5402:3406_1200x675_80_0_0_ed67d006a57a1c01ce84c7e9729e0963.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101251047907426-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%9F/

    حصلت المرأة السعودية خلال السنوات الماضية على الكثير من حقوقها التي وصفها البعض بالمكاسب الهامة، فيما يترقب الشارع المزيد من هذه الحقوق ضمن نظام الأحوال الشخصية الجديد.

    يتناول المشروع الجديد بحسب خبراء لـ"سبوتنيك" آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة.

    قيادة المرأة السعودية للسيارة، الرياض، 22 يونيو/ حزيران 2018
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    ما عقوبة من يسيء إلى المراة السعودية... بيان من النيابة
    كما يتناول، الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.

    مكاسب للمرأة

    الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية الدكتورة عبلة مرشد، قالت إن "المرأة السعودية حصدت الكثير من المكتسبات مع انطلاقة "رؤية 2030"، والتي تعتبر تمكين المرأة السعودية من أحد مستهدفاتها الرئيسة، ومن أهم الاجراءات التي نفذت في مجال تمكين المرأة، هو ما جرى من تطوير لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة، والتي تعد من أساسيات التمكين".

    وتضيف الأكاديمية السعودية في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "عملية التمكين بدأت فعليا منذ السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهي قضية كانت عالقة لسنوات لانقسام فئات المجتمع حوله".

    وترى أن "إصدار القرار السيادي حينها من القيادة العليا ومن تصفه بــ"عراب الرؤية" ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برعاية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تبعه العديد من إجراءات التمكين التي كانت عصية، وكانت كثيرا ما تشكل إحراجا وتعطيلا لمصالح المرأة".

    وأشارت إلى أن "الخطوات التي اتخذت تبعها اتساع مجالات عمل المرأة في جميع القطاعات، وتوليها مناصب قيادية، علاوة على ما يتعلق بالأحوال الشخصية، حيث أصبح بإمكان المرأة استخراج جواز سفر لها عند بلوغها21 سنة أسوة بالرجل، ولا يتطلب ذلك موافقة ولي أمرها".

    الحضانة والطلاق

    بموجب النظام أصبحت الأم المطلقة التي تحتضن أولادها لها صلاحية إدارة بعض أمورهم الخاصة في الأحوال الشخصية، والتي كانت ممنوعة.

    وكان تطوير قانون الابتعاث ضمن المكاسب، إذ يسمح للمرأة بالسفر لاستكمال تعليمها دون اشتراط وجود محرم.

    كذلك تم تطوير آلية زواج المرأة عند عقد القران، بأن يسمع صوتها بالموافقة، ويتم توقيعها شخصيا بدلا من ولي الأمر سابقا.

    النفقة

    وشددت عبلة مرشد على أن "أحد أهم الأمور التي تحتاج إلى تطوير وتنفيذ فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، هو أهمية ربط إصدار صك الطلاق من المحكمة، مع استقطاع النفقة من الزوج على المرأة وأبنائها، وتوفير كافة سبل المعيشة لهم".

    وترى أن "النقطة السابقة تستحق المسارعة إلى البت فيها، بسبب تجاهل معظم الآباء وجوب النفقة عليهم، بما يترتب عليه الكثير من الإشكالات والتعسر في حياة الزوجة وأبناءها ماديا واجتماعيا".

    تغييرات جذرية

    الدكتور أصيل الجعيد أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، قال إن "رؤية 2030 عملت على جعل الإنسان كل محور اهتمامها، وهو ما أدى إلى تغييرات جذرية على الساحة العدلية والقانونية في المملكة، من ناحية جودة الخدمات وسرعة الوصول لها وإنجازها بأسرع وقت وبأقل تكلفة".

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك" أوضح أنه "كان من المطالبين بنظام الأحوال الشخصية منذ زمن، حفظا للحقوق، وأن النظام لم يأت بجديد، حيث أن كل الحقوق موجودة بالفعل في الشريعة الإسلامية، وأن ما تغير هو وضعها في قوالب قانونية، بحيث يسهل على العميل الذي ينشد خدمة عدلية أن يتعاطى مع أي مسألة وفق القانون".

    أبرز ملامح النظام

    مدينة الرياض
    © Photo / wikipedia
    السعودية تسعى لتمكين المرأة ضمن الرؤية الحديثة
    جاءت أبرز ملامح نظام الأحوال الشخصية في نقاط منها نفقة مجهول الأبوين تتحملها الدولة، شروط للطلاق وللخلع، سن الرشد لأغراض تطبيق النظام للزوجين هو 18 سنة، تنظيم كافة مناحي الأحوال الشخصية.

    كذلك تنظيم مسألة الهدايا بين الطرفين أثناء الخطبة، بحيث لا تسترجع الهدية عند العدول عن الخطبة، إلا في حال عدت جزءا من المهر، وحسب اتفاق الأطراف.

    التقنين

    ويرى أصيل الجعيد أن "التقنين اليوم لم يعد رفاهية فكل الحقوق منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ويجب كتابتها على شكل قوالب قانونية، وفي حال المواضيع التي بها اختلاف، فيجري عليها ما يجري على الأحكام الشرعية، التي تتغير بتغير الزمان والمكان، بحيث تواكب الواقع المعاش".

    الأحكام المتعارضة

    فيما يقول الكاتب والمحلل السعودي، فيصل الصانع، إن "القرار لم يقر حتى الآن وأنه للاطلاع حتى الآن".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "يقلل من الأحكام المتعارضة في القضايا المتشابهة، والتي يختلف حكمها من قاض لقاض".

    وبحسب الصانع، فإن "توحيد عمل القضاء وفقا للنظام المعتمد يصبح خطوة إيجابية مهمة".

    تنظيم العلاقات الأسرية

    الكاتب السعودي، أحمد عوض، قال إن "مشروع نظام الأحوال الشخصية سيكون منظماً للعلاقات الأسرية، وسيحفظ للجميع حقوقهم بدرجة كبيرة".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "أبرز النقاط تتمثل في التأكيد على أن سن الرشد هو 18 سنة، وأن الزواج تحت هذا السن يحتاج لشروط يقف عليها القاضي".

    وأشار إلى أن "النظام الجديد سينعكس إيجابا على المجتمع السعودي، خاصة أن قوانين الأُسرة في ظل المتغيرات الحالية تحتاج تطوير وتحديث، وهو ما دأبت عليه القيادة في ظل الرؤية الجديدة". 

    انظر أيضا:

    السعودية تسعى لتمكين المرأة ضمن الرؤية الحديثة
    السعودية تحصل على جائزة عالمية لتمكين المرأة من "آي تي يو"
    كيف انعكست التطورات التي تشهدها السعودية على مشاركة المرأة في المجال العام؟
    ما عقوبة من يسيء إلى المراة السعودية... بيان من النيابة
    المعارضون يستشهدون بابن باز... تباين في الشارع السعودي بشأن تولي المرأة منصب "القاضي"
    الكلمات الدلالية:
    المرأة السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض أزياء لمجموعة عبايات من تصميم الأميرة السعودية صفية حسين في المقر البلجيكي في حي السفارات بالعاصمة السعودية الرياض، 23 يناير 2021
    "خليك شيك"... أميرات سعوديات يبهرن الحضور بعرض أزياء مميز
    واتسآب وفيسبوك يصنعان نهايتهما بأنفسهما
    "واتسآب" و"فيسبوك" يصنعان نهايتهما بأنفسهما
    إنفوجرافيك... عادات صحية تخلصك من توتر العمل
    عادات صحية تخلصك من توتر العمل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك