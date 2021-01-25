مصر... إدراج 50 من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

قررت محكمة في مصر إدراج 50 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الاثنين، أن القرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب.

وقال الموقع إن القرار ينص على إدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

ومن بين قيادات جماعة الإخوان التي تم إدراجها على قوائم الإرهاب، عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت، وحسن مالك، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح وعمر الصعيدي.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار المحكمة وقائمة المدرجين على قوائم الإرهاب.

وكانت محكمة مصرية قضت، الأسبوع الماضي، بنقل أموال العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة كإرهابية في البلاد، إلى خزينة الدولة.

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، فقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، "والتي يطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى شملت ورثة رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من أعضاء الجماعة، من بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، ومحسن راضي، وعبد الرحمن البر.