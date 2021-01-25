العراق... تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص في سجن الناصرية

كشف مصدر أمني في سجن الناصرية المركزي جنوبي العراق، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص.

وقال المصدر لموقع "بغداد اليوم": "إن إدارة السجن نفذت حكم الإعدام بحق 3 إرهابيين في السجن".

وفي الإطار ذاته، قال مسؤول أمني عراقي في تصريحات صحفية إن العراقيين الثلاثة أدينوا بتهمة "الإرهاب".

وأوضح أنه تم إعدامهم شنقًا في سجن الناصرية الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في البلاد.

ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام في العراق مصادقة الرئاسة عليها.

وأعلنت الرئاسة العراقية، السبت الماضي، المصادقة على "أكثر من 340 حكما بالإعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".

وذكر بيان صادر عن الرئاسة: "المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل".

وتعد المصادقة على أحكام الإعدام أمرا معتادا في العراق، حيث تم تنفيذ 100 حكم إعدام شنقا خلال العام 2019 وحده.