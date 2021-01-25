قرار مفاجئ من واشنطن يتعلق بـ"أنصار الله" يشمل منح ترخيص إجراء معاملات

قررت الولايات المتحدة منح ترخيص يجيز إجراء معاملات حتى 26 فبراير/ شباط، تشمل جماعة "أنصار الله" اليمنية التي صنفتها واشنطن كـ"جماعة إرهابية".

وقالت وكالة "رويترز" أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت، اليوم الاثنين، ترخيصا يجيز إجراء معاملات حتى 26 فبراير/ شباط، تشمل "أنصار الله".

ووفقا للوكالة، تحاول وزارة الخزانة، فيما يبدو، تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات لا سيما فيما يتعلق بمسألة أن "المؤسسات المالية الأجنبية لا تخاطر بتعريض نفسها... لعقوبات... إذا أجرت أو سهلت عن علم عملية تحويل" أجازتها واشنطن بالفعل.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "الحوثيين" اليمنية كمنظمة إرهابية أجنبية.

وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة الحوثي وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".