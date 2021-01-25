الأرصاد المصرية تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

كشف مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، الموعد الذي من المتوقع أن تبدأ فيه حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ، الأربعاء المقبل.

متوقعا في تصريحات لموقع "الدستور" أن "تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية".

وأضاف أن "طقس الخميس والجمعة سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من الوجه البحري، وأمطار متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية".

وقال شاهين إن الطقس غدًا الثلاثاء سيشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.