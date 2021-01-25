صحيفة: في سابقة... تصوير مقاتلات "إف 35" الإسرائيلية في سماء لبنان

سلطت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الضوء على التقاط مصور في تلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله" اللبناني صورا لمقاتلات "إف 35 " في سماء لبنان، معربة عن تعجبها من تمكنه من التقاط هذه الصور.

وقالت الصحيفة: "مقاتلات إف 35 الإسرائيلية لم تشاهد على الإطلاق في معركة، ولكن اليوم الاثنين يبدو أن مصورا لبنانيا تمكن من التقاط صور لها وهي تقوم بدوريات في سماء لبنان".

وفي تغريدة له على "تويتر"، نشر علي شعيب المصور في محطة المنار، صورا لمقاتلات متطورة أعلى لبنان.

وعلقت الصحيفة على تغريدته، بقولها: "في حين أنه لا يمكن التأكيد على الفور أن الطائرات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل تنفذ عمليات تحليق روتينية أعلى لبنان كجزء من جهودها المستمرة لجمع معلومات استخباراتية عن أنشطة حزب الله".

6 طائرات من نوع F-15. إسرائيلية معادية كانت تحلق في الأجواء اللبنانية لساعات .#عدوان_على_السيادة pic.twitter.com/td3GTGhtgb علي شعيب 🇱🇧 2️⃣ (@alishaib1970) January 25, 2021

​وأشارت الصحيفة إلى أن شعيب عرف الطائرات في البداية على أنها مقاتلات من طراز "إف 15"، قبل أن يكتب تصحيحا يوضح أنها مقاتلات "إف 35".

وذكرت الصحيفة أن فحص الصور بدقة يظهر أنها طائرات "إف 35"، المقاتلات الأكثر تقدما في سلاح القوات الجوية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن شعيب كتب أنه أحصى 6 مقاتلات.

وتتميز الطائرات التي تصنعها شركة لوكهيد مارتين بإشارة رادار منخفضة للغاية الأمر الذي يجعلها تتخفى ويسمح لها بالنفاذ في عمق أرض العدو دون أن يتم رصدها.

كما يسمح لها هذا بالهروب من أنظمة الدفاع الصاروخية مثل "إس 300" و"إس 400" والتي تم نشرها في دول مثل سوريا.